Peste o mie de angajati din invatamantul bihorean, profesori, invatatori educatori, sustinuti de elevi de la Colegiul National "Mihai Eminescu", au iesit astazi, in strada, pentru a-si striga nemultumirile. In majoritatea oraselor resedinta de judet au fost proteste.Programata pentru ora 12.00, actiunea de protest a inceput insa mai repede, cu multa galagie, aproximativ 1.200 de persoane cu pancarte, fluiere si vuvuzele fiind prezente in fata Prefecturii Bihor, in frunte cu presedintele SLI ... citeste toata stirea