Municipalitatea oradeana inventariaza pagubele produse de furtuna de saptamana trecuta pe domeniul public. Pana acum, au fost identificati 846 de arbori doborati la sol si 2.093 de arbori afectati prin rupere. In ce priveste daunele provocate la nivelul institutiilor din subordinea municipalitatii, acestea sunt estimate laaproximativ 1 milion de euro.Inventarul este in curs de actualizare, municipalitatea urmand sa primeasca de la asociatiile de proprietari situatia arborilor afectati in ... citeste toata stirea