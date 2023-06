In dupa-amiaza zilei de duminica, 11 iunie, in urma ploilor torentiale, au avut loc scurgeri de pe versanti in localitatea Cuzap, comuna Popesti, judetul Bihor.In aceste conditii, s-a produs o viitura rapida pe Valea Cuzap, afluent al raului Barcau, generand pagube pentru comunitate. Reprezentantii ABA Crisuri din cadrul Sistemului Hidrotehnic Barcau s-au aflat in zonele afectate si au ajutat autoritatile locale sa deblocheze scurgerea apelor din zona podurilor. Pana aseara, la ora 23.00, ... citeste toata stirea