In weekend are loc primul concurs de padel de la Oradea

In acest sfarsit de saptamana se va da startul primei competitii de padel organizate in Oradea. Este vorba despre concursul judetean al acestei ramuri sportive, care programeaza in perioada 14-15 mai prima etapa.Intrecerile sunt programate, astfel, sambata si duminica, la Padel Arena Oradea, dar, dupa cum transmit organizatorii, la competitie se pot inscrie si jucatori din alte judete."Practic, ne pregatim de Etapa Nationala din Circuitul de Padel, programata la Oradea in perioada 27-29 mai. ... citeste toata stirea