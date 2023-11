Sambata, 2 decembrie, intre orele 15.00 - 20.00, oradenii sunt invitati la inaugurarea picturii murale "Dream Big", in parcarea din Parcul Bratianu, realizata integral in decursul ultimei luni (respectiv 1- 30 noiembrie) de catre artistii stradali oradeni: Roxie Netea, Cristian Sabau, George Hociung si Ervin Racz impreuna cu voluntari.Multi sunt, probabil, deja familiarizati cu procesul de executie promovat amplu in mediul online, si in presa. Muralul "Dream Big" este primul finalizat din ... citeste toata stirea