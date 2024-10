Inca o victorie pentru echipa de baschet a Oradiei in Liga Nationala, unde se mentine pe primul loc

Baschetbalistii oradeni au bifat sambata a cincea victorie din tot atatea posibile in noua editie a Ligii Nationale.In deplasare, sportivii antrenati de Cristian Achim au invins echipa FC Arges Pitesti, cu scorul de 76-67, "omul decisiv al jocului" - cum in prezinta CSM Oradea - fiind americanul Sayeed Pridgett, care a inscris 23 de puncte pentru formatia oradeana si cinci recuperari."El a inscris 20 puncte in ultimele 20 minute de joc si 16 puncte in sfertul decisiv, pe care Oradea l-a ... citește toată știrea