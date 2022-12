Incarcat de cadouri, Mosul a ajuns la Oradea - Intr-o caleasca electrica

La finele saptamanii trecute, Mos Craciun a poposit la Oradea, fiind asteptat cu nerabdare de sute de copii adunati in Piata Unirii.Dupa doi ani de pandemie, Mos Craciun a ajuns la Oradea vineri, 23 decembrie, la invitatia Primariei, spre bucuria celor mici.De data aceasta, cel mai iubit batranel din lume nu a mai sosit cu trenul in orasul de pe Crisul Repede, nici nu s-a oprit in Gara Centrala, ci, ecologist din fire, a strabatut strada Vasile Alecsandri, intr-o caleasca electrica, ... citeste toata stirea