Incendiu in Baile Felix - Pompierii au reusit sa stinga rapid focul

Un hotel cu trei etaje, de pe strada Calea Beiusului din Baile Felix, a luat foc joi, 13 ianuarie, in jurul amiezii. Pompierii au reusit sa-l stinga intr-o jumatate de ora. Din fericire, nu au fost victime.Apelul prin Sistemul Unic 112, care sesiza producerea incendiului, a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor in jurul orei 14.05, moment in care la fata locului au fost mobilizate de urgenta doua echipaje de pompieri militari din ... citeste toata stirea