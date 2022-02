Incendiu in miez de noapte, intr-un bloc din Oradea

Pompierii militari oradeni au actionat in cursul noptii de luni spre marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit, cel mai probabil din cauza fumatului, la o garsoniera situata intr-un bloc de locuinte de pe strada Podului din municipiu.Apelul care sesiza producerea evenimentului a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor, in noaptea de luni spre marti, 22 februarie a.c., in jurul orei 01.35, moment in care, la adresa indicata de ... citeste toata stirea