Incendiu in Santandrei

Pompierii militari oradeni au actionat, vineri, pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Santandrei.Apelul, care sesiza producerea unui incendiu la o locuinta din Santandrei a fost primit in dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor, in jurul orei 10.50, moment in care, pentru gestionarea evenimentului, au fost alertati pompierii militari din cadrul Detasamentului 1 Oradea, care au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa ... citeste toata stirea