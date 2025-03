Incep inscrierile pentru expozanti - Targul de Pasti Oradea 2025

Oradea intampina in acest an sarbatorile pascale cu o noua editie a Targului de Pasti in Cetatea Oradea. Asociatia pentru Promovarea Turismului din Oradea si Regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primariei Municipiului Oradea, organizeaza Targul de Pasti in perioada 10-21 aprilie.Pregatirile sunt in toi si cei care doresc sa participe in calitate de comercianti la Targul de Pasti sunt invitati sa se inscriere accesand site-ul evenimentului www.targuldepastioradea.roPot participa producatori ... citește toată știrea