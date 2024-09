Incepe turneul de Liga Campionilor Europeni la polo, de la Bazinul "Ioan Alexandrescu"

Timp de patru zile, de joi pana duminica, Oradea va fi gazda unui turneu international de polo. Este vorba de aceasta data de un turneu oficial, care va conta pentru preliminariile Ligii Campionilor Europeni si care va avea loc la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu".Participa cinci echipe, intre care si gazdele de la CSM Oradea. Celelalte formatii care fac parte din Grupa C si care sunt prezente in aceste zile la Oradea sunt: Spandau 04 Berlin (Germania), AN Brescia (Italia), PAOK Salonic ... citește toată știrea