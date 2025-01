Inceput reusit de an pentru cei mai mici tenismeni ai Clubului CSM Oradea

Tinerii tenismeni ai Clubului CSM Oradea au inceput anul cu rezultate bune. Astfel, fratii Boros si Ilinca Serac s-au situat pe podium la intrecerile turneului Winter Cup, eveniment organizat in weekend la Timisoara, sub egida Federatiei Romane de Tenis.Turneul a fost rezervat categoriilor de varsta 10 ani si 12 ani, atat la baieti, cat si la fete. In varsta de 7 ani, Christian Boros (foto) e cel mai tanar sportiv al Clubului CSM Oradea si a dovedit ca isi continua cu succes progresul. El a ... citește toată știrea