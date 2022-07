Indemn catre populatie: sa economism apa! - Seceta in Bihor

Administratia Bazinala de Apa (ABA) Crisuri continua monitorizarea fenomenului de seceta si ia masuri pentru a pastra rezervele de apa in marile lacuri de acumulare. Institutia atrage atentia ca este necesar sa economisim apa."In acest moment asiguram tuturor beneficiarilor din zonele urbane resursa de apa bruta din sursa de apa de suprafata in regim centralizat. Cu toate acestea, este nevoie sa constientizam faptul ca, in aceasta perioada, trebuie sa economisim apa intrucat este o resursa ... citeste toata stirea