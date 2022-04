Infrangere severa la Resita pentru handbalistii de la CSM Oradea

Handbalistii de la CSM Oradea au suferit vineri cel mai drastic esec stagional. Bihorenii au evoluat la Resita, pe terenul celei de-a doua clasate din play-off-ul Diviziei A, formatia locala CSM, in fata careia au trebuit sa se recunoasca infranti la o diferenta de 15 goluri, scor 23-38.Asa dupa cum o arata si scorul, meciul a fost dominat in totalitate de echipa gazda, care s-a desprins dupa doar cateva minute la scorul de 10-3.La pauza s-a intrat cu scorul de 19-11 in favoarea resitenilor, ... citeste toata stirea