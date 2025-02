Infrangere usturatoare pentru CSM Oradea la Barcelona, in Liga Campionilor

Poloistii de la CSM Oradea au suferit o infrangere drastica, miercuri seara, in Spania, in meciul pe care l-au sustinut in compania celor de la CN Atletic Barceloneta, in cadrul etapei a II-a din Grupa B a sferturilor de finala din Liga Campionilor Europeni. Scorul final a fost de 17-4, dupa ce la jumatatea sfertului III echipa spaniola conducea doar cu scorul de 5-3.Este una dintre cele mai drastice infrangeri pe care echipa oradeana de polo a suferit-o in istoria sa si este incredibil cu ... citește toată știrea