Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal organizeaza, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor si Primaria municipiului Oradea, activitatea de educatie muzeala "Arlechinul", adresata elevilor cu varste cuprinse intre 8-12 ani.Activitatea este un curs teoretic si practic care presupune initierea copiilor in tehnica de lucru a colajului, avand ca model lucrarea "Arlechinul" a pictorului Corneliu Baba, pastrata in colectia Sectiei de Arta a Muzeului Esarii Crisurilor si expusa in ... citeste toata stirea