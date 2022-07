Innamorato di te - Seara romantica la Casa Darvas

Atmosfera frumoasa vineri seara la Casa Dravas. In jur de 200 de persoane au participat la seara romantica de muzica italiana, "Innamorato di te", care i-a avut in centru pe tenorul Eusebiu Hutan si baritonul Florin Estefan.Strada Libertatii, devenita pietonala, de langa gradina Casei Darvas a fost frumos amenajata, cu beculete si mult verde, in ton cu evenimentul. In Gradina au incaput doar in jur de 40 de invitati, dar pe strada Libertatii s-au strans peste 150. Atmosfera a fost destinsa. ... citeste toata stirea