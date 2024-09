Inscrierea in Registrul Electoral - Cererile pot fi depuse pana in 17 octombrie

Municipalitatea oradeana informeaza ca cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri pot solicita primarului inscrierea in Registrul Electoral cu adresa de resedinta pentru alegerile din acest an.Primaria Municipiului Oradea aduce la cunostinta cetatenilor ca, in conformitate cu art. 42, alin. 1 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea ... citește toată știrea