Intalnire de lucru - Reducerea riscului la inundatii

In cadrul proiectului "Intarirea capacitatii autoritatii publice centrale in domeniul apelor in scopul implementarii etapelor a 2-a si a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundatii - RO-FLOODS", marti, 14 februarie, a avut loc etapa de consultare a partilor interesate in vederea elaborarii Planurilor de Management al Riscului la Inundatii.Intalnirea de lucru a fost organizata de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de lider de proiect, avand ca partener Administratia ... citeste toata stirea