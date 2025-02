Intreceri spectaculoase la prima etapa din Circuitul profesionist de padel al Romaniei, gazduita in Oradea

Timp de trei zile, in perioada 7-9 februarie, Padel Arena Oradea a fost gazda primei etape din Circuitul Profesionist de Padel al Romaniei. Competitia a atras la start 70 de echipe.La cel mai ridicat nivel, victoria a revenit bucurestenilor Denis Mocanu si Horia Nedelcu, care s-au impus cu 6-3, 6-4 in finala cu reprezentantii Republicii Moldova, Vitalie Sciuca si Evgheni Plugariov. Favoritii gazdelor, Andrei Daraban si Ciprian Porumb au risipit sase mingi de prim set, in disputa din ... citește toată știrea