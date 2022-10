Investitie a Consiliului Judetean Bihor - Masinile ISU Crisana, monitorizate prin GPS

Consiliul Judetean Bihor a adoptat in sedinta ordinara de joi, 27 octombrie, un protocol de colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" Bihor, in scopul implementarii sistemului de management al flotei auto la nivelul ISU.Potrivit protocolului, CJ Bihor va achizitiona echipamente de localizare in timp real a tuturor masinilor ISU Crisana, respectiv cele de la SMURD si Pompieri. Monitorizarea consta in identificarea timpilor si mijloacelor de interventie, a consumului de ... citeste toata stirea