Poloistii de la CSM Oradea disputa in acest sfarsit de saptamana un nou joc din cadrul Superligii Nationale. De aceasta data, vicecampionii se vor duela cu Dinamo Bucuresti, intr-un meci ce este programat la Bazinul Olimpic "Ioan Alexandrescu", sambata cu incepere de la ora 12.Dupa mai multe jocuri accesibile, de aceasta data echipa oradeana va da peste un adversar incomod, Dinamo fiind o echipa mai puternica in acest sezon si care s-a intarit si prin cooptarea in lot a lui Cosmin Radu.De ... citeste toata stirea