Tenismena bihoreana Irina Bara a obtinut, miercuri, accederea in cel de-al treilea tur, ultimul, al calificarilor la turneul de grand slam Roland Garros.Sportiva din Stei, aflata pe locul 114 WTA, a invins-o pe Selena Janicijevic, in trei seturi.Cap de serie numarul 5 in calificari, Bara va juca meciul decisiv pentru calificarea pe tabloul principal de la Roland Garros ... citeste toata stirea