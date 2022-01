Irina Bara a mai castigat un meci la Australian Open. Este la o victorie de tabloul principal

Sportiva bihoreana Irina Bara s-a calificat in ultimul tur preliminar al primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.Irina (numarul 136 WTA) a reusit aceasta performanta miercuri dimineata, dupa ce s-a impus in partida cu o alta tenismena din tara noastra, Alexandra Cadantu.Meciul dintre cele doua a durat trei ore, iar Bara s-a impus la capatul a trei seturi, cu scorul de 5-7, 6-1, 6-4, in fata jucatoarei situate pe pozitia a 211-a in clasamentul mondial.Dupa ce a inceput ... citeste toata stirea