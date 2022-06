Irina Bara a pierdut in optimile de finala in proba de simplu de la turneul WTA 125 de la Valencia

Jucatoarea bihoreana de tenis Irina Bara a parasit proba de simplu de la turneul WTA 125 de la Valencia, in faza optimilor de finala, unde a fost invinsa, joi, la capatul a trei seturi, de chinezoaica Qinwen Zheng.Meciul, care a durat doua ore si 17 minute, s-a incheiat cu scorul de 4-6, 6-3, 6-0 in favoarea sportivei chineze, care este considerata cea de-a treia favorita a probei de simplu.De mentionat ca Qinwen Zheng, sportiva in varsta de 19 ani si numarul 54 WTA, este cea care a ... citeste toata stirea