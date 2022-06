Irina Bara s-a calificat in optimilie de finala ale turneului WTA de la Valencia

Jucatoarea bihoreana de tenis Irina Bara s-a calificat in optimile de finala ale turneului international din Spania, de la Valencia, dupa ce, marti, a invins-o pe sarboaica Olga Danilovic.In varsta de 27 de ani si situata pe locul 115 in clasamentul international WTA, sportiva din Stei a avut nevoie de o ora si 23 de minute pentru a obtine victoria in fata sarboaicei, pe care a intrecut-o in doua seturi, cu scorul de 6-2, 6-4.Competitia de la Valencia este un turneu WTA dotat cu premii ... citeste toata stirea