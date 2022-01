Irina Bara s-a calificat in turul II preliminar la Australian Open

Irina Bara s-a calificat in turul al doilea preliminar al turneului de grand slam Australian Open dupa ce, luni, a invins-o in doua seturi pe jucatoarea Mariam Bolkvadze (180 WTA) din Georgia.Cele doua seturi s-au incheiat cu 6-1, 6-4, dupa o partida care a durat o ora si 48 de minute.Jucatoarea bihoreana de tenis (136 WTA), nascuta in Stei, isi continua astfel periplul la Australian Open.In turul al doilea, Bara va juca impotriva unei alte tenismene din Romania, Alexandra Cadantu (211 ... citeste toata stirea