ISU Bihor a transmis localnicilor un mesaj Ro-Alert - Urs in Hidiselu de Sus

Localnicii din Hidiselu de Sus au fost avertizati, azi, in jurul orei 16.00, prin mesaj RO-ALERT, de prezenta unui urs in zona.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a transmis un mesaj Ro-Alert pentru protejarea locuitorilor din Hidiselu de Sus, dupa ce, in padurea de pe raza localitatii, a fost observata prezenta unui urs. "Pompierii bihoreni le-au recomandat localnicilor si celorlalte persoane aflate in trecere prin localitate si in proximitatea acesteia, sa ... citește toată știrea