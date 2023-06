Locuitorii si turistii din comuna Varciorog au fost avertizati, joi, 29 iunie a.c., prin mesaj RO-ALERT, de prezenta unui urs in zona.Potrivit lt. col. Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al ISU Bihor, joi, la ora 09.55, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a transmis un mesaj Ro-Alert pentru protejarea locuitorilor si turistilor din zona Cabanei Simut, comuna Varciorog, zona in care, in dimineata acestei zile, a fost semnalata prezenta unui urs. Pompierii ... citeste toata stirea