ISU Bihor - Controale si instruiri in Satul de Vacanta Vartop

Cadrele Inspectiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor au executat verificari de specialitate la unitatile de turism de pe raza Satului de Vacanta Vartop si au derulat sesiuni de pregatire a localnicilor, administratorilor, angajatilor si proprietarilor de unitati turistice.Avand in vedere faptul ca odata cu vacanta elevilor va creste si afluxul de turisti in statiunile montane si, tinand cont de accesul dificil al autospecialelor, in special ... citește toată știrea