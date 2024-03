ISU Bihor: invatati cum sa va salvati si sa-i protejati pe cei din jur! - 47 de ani de la cutremurul din 1977

In data de 4 martie se implinesc 47 de ani de la devastatorul cutremur produs in Romania, soldat cu peste 1.570 de persoane decedate, aproximativ 11.300 de persoaneranite si circa 35.000 de locuinte distruse.Seismul din seara zilei de 4 martie 1977, catalogat cel mai puternic cutremur din istoria moderna a Romaniei si unul dintre cele mai puternice seisme produse in ultimul secol, in Europa, s-a produs in zona Vrancea, avand o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter si o durata de ... citește toată știrea