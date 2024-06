Italianul Maurizio Miele se va ocupa de pregatirea fizica a jucatorilor echipei FC Bihor!

Fostul preparator fizic al Academiei lui Lazio, italianul Maurizio Miele se va ocupa de pregatirea fizica a echipei FC Bihor. In varsta de 56 de ani, italianul este scolit la Napoli si Roma, iar cu directorul tehnic Gustavo Aragolaza a mai lucrat in Bulgaria, la Beroe.Clubul FC Bihor a anuntat, sambata, ca staff-ul tehnic al echipei FC Bihor s-a intregit cu un preparator fizic italian. Este vorba despre Maurizio Miele, cel care va pregati din punct de vedere fizic echipa in urmatorul sezon. ... citește toată știrea