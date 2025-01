ITM Bihor - Anul trecut, amenzi de aproape 9.800.000 lei

In anul 2024, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Bihor au fost efectuate 2.852 de controale, fiind aplicate 3.791 sanctiuni contraventionale, din care 722 amenzi in cuantum de 9.728.600 lei si 3.069 avertismente.In domeniul relatiilor de munca, anul trecut, au fost cuprinse in activitatea de indrumare si control 1.692 unitati din domeniul public, mixt si privat. Pentru abaterile de la reglementarile legale in vigoare s-au dispus diferite masuri de remediere si au fost aplicate 2. ... citește toată știrea