ITM Bihor. Raport pe luna ianuarie - Amenzi de peste 600.000 lei

In luna ianuarie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Munca Bihor, au fost controlate 242 unitati, fiind aplicate 306 sanctiuni contraventionale, din care 57 amenzi in cuantum de 627.600 lei si 249 avertismente.Potrivit lui Marius Rotar, inspector-sef ITM Bihor, din totalul de 306 sanctiuni aplicate in ianuarie, 39% (124) au fost sanctiuni in domeniul sanatate si securitate in munca, iar 59% (182) au fost sanctiuni in domeniul relatiilor de munca. In domeniul sanatate si securitate in ... citește toată știrea