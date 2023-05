Razvan Bodea, un jandarm oradean in varsta de 27 de ani, a castigat, in weekend, locul III la Cupa Romaniei la Judo, categoria 90 de kilograme, a anuntat, luni, Jandarmeria Bihor.Cu un palmares bogat, tanarul a obtinut in acest an si titlul national la Campionatul de Judo al Ministerului Afacerilor Interne."In cei aproximativ 20 de ani de cand imbraca kimono-ul, a obtinut nenumarate titluri. In anul 2020 a fost medaliat cu aur la Cupa Romaniei de Sambo, categoria de greutate 98 kg, este de ... citeste toata stirea