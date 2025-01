Jucatorul olandez Desley Ubbink a fost prezentat oficial de FC Bihor

Primul jucator transferat de clubul oradean de fotbal FC Bihor in aceasta iarna, olandezul Desley Ubbink, se arata incantat de conditiile de la noua sa echipa si considera ca venirea lui la formatia fanion a judetului Bihor reprezinta un pas inainte in cariera sa. El a fost prezentat vineri intr-o conferinta de presa la Stadionul Iuliu Bodola."Pentru mine este un pas inainte in cariera. Cand m-a sunat Claudiu (Keseru - n.r.) nici nu am stat pe ganduri si am spus un "da" acestui proiect, in ... citește toată știrea