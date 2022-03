Klaus Iohannis anunta cresterea cheltuielilor din PIB pentru aparare

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat marti cele doua masuri strategice pe care le va promova Romania in contextul razboiului din Ucraina. Este vorba despre cresterea alocarilor pentru aparare si despre realizarea independentei energetice a Romaniei."Dincolo de deciziile concrete luate astazi, consider ca prezenta criza arata ca, din punct de vedere strategic, sunt necesare noi actiuni consolidate ale Romaniei pe cel putin doua dimensiuni. Am definit astfel doua obiective ... citeste toata stirea