Un barbat de 49 de ani si-a pierdut viata sambata, 21 octombrie, intr-un tragic accident. Bihoreanul ar fi coborat dintr-o masina de mare tonaj, s-ar fi deplasat in partea din fata a acesteia, moment in care, autotrenul a plecat de pe loc, strivindu-l.Politistii Sectiei nr.10 de Politie Rurala Stei au fost sesizati, sambata, in jurul orei 16.10, ca, intr-o cariera de piatra din Bradet, o persoana ar fi fost accidentata de un autotren.Politistii s-au deplasat cu operativitate la fata locului ... citeste toata stirea