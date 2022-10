La Centrul de Excelenta NATO din Oradea - Despre Armata Romaniei, in noul context geopolitic si geostrategic

Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si in Retragere (ANCMRR) "Gl. Traian Mosoiu" - filiala Bihor a organizat, joia trecuta, la sala de conferinte a Centrului de Excelenta NATO Humint Inteligence, un simpozion dedicat sarbatoririi Zilei Armatei Romaniei, intitulat: "Armata Romaniei, in noul context geopolitic si geostrategic".Moderatorul simpozionului a fost gl. bg. (rtg.) conf. univ. dr. Vasile Cret, prim-vicepresedintele ANCMRR Bihor, iar organizatorii activitatii au fost lt. ... citeste toata stirea