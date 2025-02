La doar 43 de ani - S-a stins tenorul Felician Muresan

Tenorul Felician Muresan, nascut pe 10 februarie 1982, a trecut in nefiinta. Acesta ar fi decedat subit in aeroportul din Bucuresti.Anuntul a fost facut de Filarmonica de Stat Oradea pe pagina de facebook."Cu profunda durere anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, tenorul Felician Muresan, nascut pe 10 februarie 1982. Felician a fost un artist de o sensibilitate aparte, cunoscut pentru natura sa rezervata si discretia cu care se exprima. Desi prezenta lui pe scena era subtila, ... citește toată știrea