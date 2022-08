La inceput de saptamana - Transportatorii rutieri, luati la puricat

Legalitatea transporturilor rutiere de persoane a fost verificata luni dimineata de politistii rutieri bihoreni. Au fost verificate 96 de autovehicule si aplicate cinci sanctiuni contraventionale in valoare totala de 18.870 de lei.Politistii rutieri si politistii de ordine publica cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au actionat luni, 22 august, in intervalul orar 06.00 - 09.00, pe drumurile publice din Bihor, in cadrul unei actiuni desfasurate la ... citeste toata stirea