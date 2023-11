La Muzeul Esarii Crisurilor Oradea, in 8 noiembrie, 12, 13 decembrie, va avea loc activitatea de educatie muzeala "Orasul meu, toamna", adresata elevilor din invatamantul primar.Activitatea cuprinde: discutii interactive despre arborii care se intalnesc in orasul nostru; schimbarile care au loc in anotimpul toamna; vizionarea de filme scurte despre acest anotimp; activitati practice - confectionarea de animale si alte figurine din castane.Activitatea se desfasoara la sediul ... citeste toata stirea