La Oradea s-a dat startul in noul sezon al turneelor Dynamic Billard Best of the East

Sezonul 2025 al prestigiosului circuit de biliard Dynamic Billard Best of the East a inceput in acest weekend, promitand competitii spectaculoase si un nivel ridicat de joc.Turneul, organizat in Polonia, Cehia, Georgia si Romania, este sprijinit de East European Billiard Council (EEBC), avandu-l ca presedinte pe Marcin KrzemiL"ski, si de Asociatia Cluburilor de Biliard (ACB), prin presedintele Alexandru Balas.Prima etapa a acestui sezon are loc in perioada 15-16 februarie, in Oradea, la ... citește toată știrea