Persoanele adulte (18-65 ani) care sufera de depresie si sunt din Oradea pot accesa gratuit un program psihologic de activare comportamentala de opt sedinte pentru reducerea depresiei din cadrul studiului TRAC.Fiind un program desfasurat in cadrul Departamentului de Psihologie, al Universitatii din Oradea, studentii institutiei au prioritate. Pentru inscrierea in acest program, persoanele doritoare pot accesa in orice moment un link de inscriere (https://forms.gle/HieoY7J9gxiWyzDn7) unde ... citeste toata stirea