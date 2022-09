Langa Muzeul Tarii Crisurilor - Teren concesionat pentru construirea unui hotel

Consiliul Judetean Bihor a aprobat in sedinta ordinara de joi, 22 septembrie, concesionarea unui teren din Oradea pentru construirea unui hotel.Terenul, aflat in proprietatea CJ Bihor, are o suprafata de 3.981 mp si este situat in vecinatatea Muzeului Esarii Crisurilor si a viitorului Centru Cultural Multifunctional, cladire destinata sustinerii unor activitati culturale si recreative."In acea zona se poate edifica o constructie parter+7 etaje, care nu poate depasi inaltimea Muzeului Esarii ... citeste toata stirea