Lansare de carte - Reeducare si represiune in comunism

La Muzeul Esarii Crisurilor a avut loc miercuri, 5 martie, lansarea volumului "Reeducare si represiune in comunism. O istorie politica a inchisorii Aiud", semnat de istoricul Dragos Ursu.Evenimentul a fost organizat pentru a marca Ziua Fostilor Detinuti Politici, care se sarbatoreste pe 9 martie, in fiecare an.Lansarea a fost moderata de dr. Cristina Puscas, muzeograf la Muzeul Orasului Oradea si coordonatorul Memorialului Rezistenta si Represiune in Bihor. Au luat cuvantul, alaturi de ... citește toată știrea