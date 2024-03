Liga a 3-a: Crisul Santandrei intalneste in deplasare Sanatatea Cluj

In acest sfarsit de saptamana debuteaza jocurile din 2024 din Liga a III-a la fotbal. Primele partide sunt programate vineri de la ora 15, iar intre acestea se numara si meciul in care este implicata o echipa bihoreana. Este vorba despre Crisul Santandrei, care va juca la Cluj Napoca, pe Stadionul Clujana, in compania formatiei Sanatatea Servicii Publice Cluj.Este un meci care conteaza pentru etapa a 16-a a Seriei a 10-a din cel de-al treilea esalon fotbalistic al tarii si care va fi arbitrat ... citește toată știrea