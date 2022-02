Limitarea pagubelor produse de inundatiiaEuro< - 473.000 lei pentru Bihor

Conform dispozitiilor prefectului Dumitru Esiplea, Institutia Prefectului - Judetul Bihor, a inaintat executivului un proiect de Hotarare de Guvern privind alocarea a 473.000 lei pentru remedierea pagubelor produse de inundatii in urma cu doua saptamani in judetul Bihor.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a aprobat, in sedinta din 18 februarie, rapoartele privind evaluarea pagubelor produse in intervalul 7-8 februarie in unitatile administrativ-teritoriale Lunca, Stei si ... citeste toata stirea