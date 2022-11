Liviu Maior, Cetatean de Onoare al municipiului Beius

Ca o recunoastere a rolului jucat in reluarea invatamantului pedagogic beiusean, cu ocazia centenarului Liceului Vocational Pedagogic "Nicolae Bolcas", administratia locala i-a acordat profesorului universitar Liviu Maior, fost ministru al Educatiei in perioada 1992-1996, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Beius.Proiectul de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Beius fostului ministru Liviu Maior a fost dezbatut si votat in unanimitate in cadrul ... citeste toata stirea